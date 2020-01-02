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Merkez Bankası temerrüt faiz oranını belirledi

02.01.2020 09:11

Son güncelleme : 02.01.2020 09:42
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 260 lira olarak belirledi.



AA

TCMB'nin mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt  faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Ticaret Kanunu uyarınca, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği  veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık  yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim  tutarı 260 lira olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktır."

Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 21,25 ve asgari giderim tutarı da 245 lira düzeyinde uygulanıyordu.




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