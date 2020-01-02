Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını da 260 lira olarak belirledi.
Merkez Bankası temerrüt faiz oranını belirledi
02.01.2020 09:11
Son güncelleme : 02.01.2020 09:42
AA
TCMB'nin mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelerde uygulanacak temerrüt faiz oranı ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Ticaret Kanunu uyarınca, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260 lira
olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oran ve tutar 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacaktır."
Söz konusu temerrüt faiz oranı, geçen yıl yüzde 21,25 ve asgari giderim tutarı da 245 lira düzeyinde uygulanıyordu.
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BIST En Aktif Hisseler
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
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|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
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|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|ROYAL
|1,37
|676.581
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|TRKCM
|3,50
|45.272.278
|% 0,00
|
|UZERB
|2,22
|41.368
|% 0,00
|
|SAYAS
|2,24
|1.191.659
|% 0,00
|
|ROYAL
|1,37
|676.581
|% 0,00
|
|USAK
|1,69
|12.264.038
|% 0,00
|
|THYAO
|14,46
|1.273.119.506
|% 0,00
|
|ASELS
|20,94
|761.233.949
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
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|ISGYO
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|% 0,00
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|HALKB
|5,91
|375.693.691
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,76
|473.314.863
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|212.456.969
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,53
|245.824.987
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|225.676.002
|% 0,00
|
|PETKM
|3,81
|571.048.345
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8387
|7,8780
|% -0,22
|
|Frank
|6,1050
|6,1418
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5812
|1,5891
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.520
|1.520
|2,72
|
|Altın Gr.
|291
|291
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.926
|1.955
|10,00
|
|Tam
|1.919
|1.967
|11,60
|
|Yarım
|928
|951
|5,62
|
|Çeyrek
|465
|476
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|66,20
|66,20
|-0,21
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