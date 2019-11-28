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Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

28.11.2019 15:00

Son güncelleme : 28.11.2019 15:01
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 945 milyon dolar artarak 105 milyar 390 milyon dolara çıktı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 760  milyon dolar artışla 78 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 78 milyar 53 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 185 milyon dolar artışla 25 milyar 392 milyon dolardan 26 milyar 577 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 945 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolardan 105 milyar 390 milyon dolara yükseldi.




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