Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 945 milyon dolar artarak 105 milyar 390 milyon dolara çıktı.
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
28.11.2019 15:00
Son güncelleme : 28.11.2019 15:01
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 22 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 760 milyon dolar
artışla 78 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 15 Kasım'da 78 milyar 53 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 1 milyar 185 milyon dolar artışla 25 milyar 392 milyon dolardan 26 milyar 577 milyon dolara ulaştı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 945 milyon dolar artarak 103 milyar 445 milyon dolardan 105 milyar 390 milyon dolara yükseldi.
14:45106.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 966,83
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.887
En Düşük
106.016
14:455,7658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0124
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
14:456,3498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0069
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
14:45270,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 270,08
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,72
|204.828
|% 20,00
|
|SMART
|5,48
|151.935.472
|% 16,60
|
|UTPYA
|4,74
|42.328.115
|% 15,89
|
|QNBFL
|55,50
|2.313.796
|% 14,95
|
|HUBVC
|15,37
|15.904.233
|% 12,93
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|BASCM
|2,32
|4.643
|% -5,31
|
|UMPAS
|0,47
|5.655
|% -4,08
|
|THYAO
|13,67
|617.954.966
|% 0,74
|
|ASELS
|18,74
|262.144.114
|% 0,54
|
|PETKM
|3,62
|253.230.866
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,35
|161.125.327
|% 0,86
|
|SMART
|5,48
|151.935.472
|% 16,60
|
|PETKM
|3,62
|253.230.866
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,35
|161.125.327
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,47
|84.074.706
|% 0,00
|
|THYAO
|13,67
|617.954.966
|% 0,74
|
|TRKCM
|3,26
|114.503.767
|% 2,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4320
|7,4693
|% -0,04
|
|Frank
|5,7497
|5,7843
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|1,55
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|-1,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,61
|
|Yarım
|861
|884
|-0,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,03
|