Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
12.12.2019 17:32
Son güncelleme : 12.12.2019 17:32
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 6 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 772 milyon dolar
artışla 79 milyar 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 78 milyar 274 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 348 milyon dolar yükselişle 26 milyar 475 milyon dolardan 26 milyar 823 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 120 milyon dolar artarak 104 milyar 749 milyon dolardan 105 milyar 869 milyon dolara ulaştı.
17:16109.700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.777,85
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.747
En Düşük
108.556
17:165,7756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0243
|Açılış
|: 5,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7715
17:166,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0201
|Açılış
|: 6,4320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4302
17:16276,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,05
|Açılış
|: 276,14
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,25
En Düşük
273,81
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|245.658.466
|% 19,84
|
|NETAS
|14,55
|212.813.601
|% 15,94
|
|DOAS
|10,98
|165.109.499
|% 15,46
|
|MTRYO
|3,68
|5.881.268
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|16.250.414
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|160.035
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,41
|36.622.605
|% -13,50
|
|OLMIP
|7,09
|413.342
|% -10,48
|
|VERUS
|16,60
|26.982.528
|% -9,78
|
|DIRIT
|0,85
|127.017
|% -9,57
|
|THYAO
|13,99
|1.549.355.412
|% 2,94
|
|ASELS
|19,52
|596.169.025
|% 2,04
|
|PETKM
|3,63
|536.329.911
|% 1,11
|
|GARAN
|10,49
|424.537.250
|% 1,55
|
|EKGYO
|1,50
|324.278.661
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|324.278.661
|% 1,35
|
|YGYO
|0,53
|92.804.013
|% -1,85
|
|PETKM
|3,63
|536.329.911
|% 1,11
|
|YYAPI
|0,53
|71.598.768
|% 0,00
|
|THYAO
|13,99
|1.549.355.412
|% 2,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5799
|7,6179
|% -0,74
|
|Frank
|1,5362
|1,5439
|% -0,36
|
|Riyal
|276,0270
|276,0880
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|9,04
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,57
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,96
|
|Yarım
|878
|901
|4,33
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,02
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|0,31
|