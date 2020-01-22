Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Türkiye`deki yabancı misyonların ekonomi ataşelerini makroekonomik görünüm ve para politikası hakkında bilgilendirdi.
Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi
22.01.2020 17:36
Son güncelleme : 22.01.2020 17:36
AA
Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre TCMB Başkan Yardımcıları Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş'ın katılımlarıyla G20 üyesi ülkelerin Türkiye'de yerleşik ekonomi ve ticaret ataşelerine ülkenin makroekonomik görünümü ve para
politikası hakkında bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıya Avustralya Büyükelçisi, Almanya, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan Büyükelçilikleri ataşeleri, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi ile Almanya Merkez Bankası ve İtalya Merkez Bankası Türkiye temsilcileri katılım sağladı.
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En Yüksek
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|Açılış
|: 124.216
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|: 123.556
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17:215,9212
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 297,47
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297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,78
|45.645.451
|% 18,80
|
|EGPRO
|14,70
|16.313.514
|% 16,67
|
|HUBVC
|36,62
|36.041.502
|% 15,37
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.666.436
|% 14,95
|
|QNBFB
|75,95
|80.311.682
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,81
|1.444.258.192
|% -0,47
|
|IPEKE
|10,00
|964.498.424
|% 13,51
|
|HALKB
|7,06
|895.820.381
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,06
|709.238.743
|% -2,24
|
|PETKM
|4,06
|635.455.374
|% -0,73
|
|ALBRK
|1,75
|434.138.018
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,06
|709.238.743
|% -2,24
|
|PETKM
|4,06
|635.455.374
|% -0,73
|
|ODAS
|1,98
|297.749.185
|% 2,06
|
|HALKB
|7,06
|895.820.381
|% 1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7985
|% 0,54
|
|Frank
|6,0859
|6,1226
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5737
|1,5816
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-1,08
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|7,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|6,03
|
|Yarım
|944
|968
|2,92
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,81
|63,81
|-0,78
|
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