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Merkez Bankası yabancı misyonların ekonomi ataşelerini bilgilendirdi

22.01.2020 17:36

Son güncelleme : 22.01.2020 17:36
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcıları, Türkiye`deki yabancı misyonların ekonomi ataşelerini makroekonomik görünüm ve para politikası hakkında bilgilendirdi.



AA

Merkez Bankası'ndan edinilen bilgiye göre TCMB Başkan Yardımcıları Uğur Namık Küçük, Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş'ın katılımlarıyla G20 üyesi ülkelerin Türkiye'de yerleşik ekonomi ve ticaret ataşelerine ülkenin makroekonomik görünümü ve para politikası hakkında bir bilgilendirme toplantısı  düzenlendi.

Toplantıya Avustralya Büyükelçisi, Almanya, Endonezya, Fransa, Güney  Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan Büyükelçilikleri ataşeleri, Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcisi ile Almanya Merkez Bankası ve İtalya Merkez Bankası Türkiye  temsilcileri katılım sağladı.




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