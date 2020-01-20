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Merkez Bankası`ndan önemli karar

20.01.2020 12:20

Son güncelleme : 20.01.2020 12:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu`nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Bankanın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarında yer alan kar üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90`ının avans olarak dağıtılmasına ilişkin önergesi kabul edildi.



AA

Toplantının gündem maddelerinden olan, Bankanın 2019 yılı dönem  karından avans dağıtımı yapılmasına ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanlığı  temsilcisi Feyza İleri tarafından Genel Kurula bir önerge sunuldu.

Önergeyle, Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi sonu  finansal tablolarında yer alan kar üzerinden Ticaret Bakanlığının Kar Payı Avansı  Dağıtımı Hakkında Tebliği'nin  7. maddesi gereği indirimler yapılmak suretiyle  hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması ve son yıl karından  ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kar olarak dağıtılması hususu  Genel Kurula arz edildi.

Genel Kurulda, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, önergeye ilişkin  hissedarların görüş ve önerilerini sordu. Hissedarlar kendilerine de dağıtılan  kar payının artırılmasını talep etti.

Konuşmaların ardından Olağanüstü Genel Kurul'da söz konusu önerge kabul edildi.

Başkan Uysal, "Genel Kurulun kar payı ve avans dağıtımı yapılmasına  ilişkin kararından sonra Banka Meclisince bazı indirimler yapılarak, tespit  edilen avans miktarının ortaklara ödenmesi ve bu ödemelerin yapılma usulüne  ilişkin karar verilmesi gerekmektedir. Bu süreç tamamlandıktan sonra gün içinde  bu çerçevede açıklamamızı yapacağız." diye konuştu.




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