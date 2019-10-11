Merkez Bankası`ndan reeskont faiz adımı

Merkez Bankası'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre; Merkez Bankası
tarafından vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont
işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz
oranı yıllık yüzde 17.25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz
oranı da yıllık yüzde 18.25 olarak belirlendi.
Bu oranlar, 31 Aralık 216 tarihinden, 29 Haziran 2018 tarihine kadar sırasıyla yüzde 8.75 ve yüzde 9.75 olarak, 29 Haziran 2018 tarihinden bugüne kadar da yüzde 18.50 ve yüzde 19.50 olarak uygulanıyordu.
Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.
Merkez Bankası, bankacılık
kesiminin geçici likidite
ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari
senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor.
Türkiye'de reeskont
işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası
tarafından belirleniyor. Bunun yanında, reeskont
kredilerinin en yüksek sınırı ve kredi
türlerine göre limitleri, para politikası
ilkeleri doğrultusunda yine Banka tarafından konuluyor.
Bu işlemler için Merkez Bankası
tarafından uygulanan faize "reeskont faiz
oranı" adı veriliyor. Merkez Bankası
reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari
senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve borsada kayıtlı tahvillerden oluşuyor.