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Merkez Bankası`ndan swap hamlesi

01.10.2019 10:12

Son güncelleme : 01.10.2019 10:46
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.



AA

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından  itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.





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