Merkez Bankası`ndan swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre bankaların likidite
yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası
bünyesinde Döviz Karşılığı Altın
Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.
İşlemler, döviz ve efektif
piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek. Söz konusu piyasada Merkez Bankası
taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.
İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.