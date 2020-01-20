Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nca (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildiği bildirilmişti. Peki bu karar ne anlama geliyor? Uzmanlar kararın yastık altındaki altınlara yönelik olduğunu ve sisteme kazandırılmasının amaçlandığını belirtiyor.
Merkez Bankası`nın altın hamlesi ne anlama geliyor?
20.01.2020 13:45
Son güncelleme : 20.01.2020 13:45
UZMANPARA
Geçtiğimiz günlerde TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu karara göre; Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın
cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar verildiği bildirilmişti. Peki bu karar vatandaşa nasıl yansıyacak?
Merkez Bankası'nın aldığını bu kararın yastık altındaki altınların sisteme çağrılmasına yönelik olduğunu belirten Ekonomist Taner Özarslan uzmanpara'ya yaptığı açıklamada, "Merkez Bankası'nın bir hedefi var. Merkez'in aldığı bu karar yastık altındaki altınları sisteme çağırmaya yönelik bir hamle. Ayrıca Merkez Bankası'nın aldığı bu karar döviz değil altın tutulmasını özendiren bir karar." dedi.
DÖVİZ YÖNELİM SON HAFTALARDA ARTTI
Dövize yönelimin son bir haftada artığını belirten Özarslan, "TCMB dövize olan yönelimi azaltmak istiyor. Son dönemde dövize yönelik bir artış vardı. Bunu azaltmak için atılmış bir adım. Kararın altın fiyatlarına bir etkisi söz konusu olamaz çünkü altın fiyatları
uluslararası piyasalara göre belirleniyor." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, ise yastık altındaki altınların sisteme sınırlı bir şekilde yansıyacağını belirterek, "Alınan karar özellikle katılım bankaları vasıtasıyla yastık altında tutulan altının sisteme kazandırılmasını amaçlıyor. Kararın altın fiyatları üzerinde etkisi olacağını düşünmüyoruz. Öte yandan, yastık altındaki rakamdan sisteme girecek rakamın ise sınırlı olacağını düşünmekteyiz." ifadelerini kullandı.
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