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Merkez faiz indirimine devam ediyor! Adımını yavaşlattı...

16.01.2020 14:15

Son güncelleme : 16.01.2020 14:15
Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk ve olağan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. TCMB bugünkü toplantısında politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25`e çekti. Merkez Bankası son 4 politika toplantısının her birinde önden yüklemeli faiz indirimleri gerçekleştirdi. Banka bu hafta, öncekilere göre daha küçük bir oranda da olsa faiz indirimlerine devam etti. Enflasyonun aralık ayında yüzde 11,8’e yükselmesi ile cari enflasyonla reel faiz 0’a yakın seviyelere düştü. TCMB`nin bu kararının arkasında enflasyon beklentilerindeki düşüş etkili.



ZEYNEP AKTAŞ - MİLLİYET

Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizini 75 baz puan düşürerek yüzde 11,25'e çekti. Piyasada faiz kararına ilişkin ortalama beklentiler değişiklik göstermekle beraber; faizin sabit kalması ile 75 baz puanlık indirim arasına değişiyordu.

Beklenti anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin yüzde 9,5'e düştüğü bir ortamda Merkez'in hala bu beklentinin üzerinde bir faiz vermesine rağmen hareket marjı oldukça kısıtlanmış durumda.



Mevduat faizlerine bakıldığında negatif reel faiz oluşuyor. Merkez Bankası’nın amacı enflasyonu düşürmek. Verilere bakıldığında Enflasyonun ancak bir ya da bir buçuk yıllık bir seyirde para politikasına tepki verdiği görülüyor. Bu nedenle merkez bankası ileriye dönük enflasyon beklentilerini göz önünde bulundurarak para politikası ayarlamalarını yapıyor.

Enflasyon beklentilerindeki gerilemede birçok faktör etkili. Öte yandan Merkez Bankası’nın da kredibilitesini artırmaya başladığını görüyoruz. Dış ilişkilerde yakalanan ılıman iklim, CDS oranlarındaki gerileme merkez bankasının elini rahatlatıyor. Ancak unutulmamalı ki yeni sıcak para girişi için TL varlıkların reel getiri sunması gerekiyor.



Enflasyondaki düşüş konusundaki ısrar önemli

Hükümet ekonomi programında yıl sonunda yüzde 8,5 enflasyon ve tek haneli faiz hedefliyor. Merkez Bankası yılsonu enflasyon hedeflemesine göre hareket alanı olduğunu düşünerek adım atıyor. Buradan Merkez Bankası’nın yılın ilk altı ayında büyümeyi destekleyen bir yaklaşım izleyeceği görülüyor.



Yapışkanlık etkisi azalmalı

Fiyatlardaki yapışkanlık etkisinin azalarak, Merkez Bankası’nın elinin rahatlaması, dövize yönelimin önüne geçilmesi ve fiyat istikrarı TCMB’nin önümüzdeki dönemde tüm politika araçları ile etkili hareket etmesine ve bu konuda kararlılığın hükümet tarafından sağlanmasına bağlı. Ticaret savaşında nefes alma noktasına gelinirken ve gelişmekte olan ülkeler gözde seyrini sürdürürken Türkiye TL varlıklardaki aşırı iskonto ile yabancı yatırımcıların gözdesi haline gelebilir. Sermaye piyasalarında mevcut enstrümanların bile daha aktif harekete geçirilmesi, kurumsal yatırımcı tabanının desteklenmesi hedeflere ulaşmanın aslında hiç de zor olmayacağını gösteriyor.





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