Merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 239,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 239,2 milyar lira
21.10.2019 18:12
Son güncelleme : 21.10.2019 18:12
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku eylül ayı sonunda 1 trilyon 239,2 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 632,4 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 606,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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