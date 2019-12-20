Merkezi yönetim brüt borç stoku, kasım ayı itibarıyla 1 trilyon 274,2 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
20.12.2019 17:49
Son güncelleme : 20.12.2019 17:49
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 Kasım itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku kasım ayı sonunda 1 trilyon 274,2 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Borç stokunun 646,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 628 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
17:34111.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 638,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:345,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:346,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:34282,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 282,51
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|MTRYO
|7,01
|10.747.691
|% 14,92
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|ESCOM
|1,39
|6.421.063
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.952.258
|% 10,56
|
|GLBMD
|1,61
|18.595.088
|% -14,81
|
|EUKYO
|1,76
|7.862.985
|% -14,56
|
|FLAP
|4,41
|64.599.467
|% -13,02
|
|EUYO
|1,19
|10.645.069
|% -12,50
|
|ETYAT
|1,28
|18.585.229
|% -11,72
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|THYAO
|13,73
|912.640.796
|% -0,22
|
|IPEKE
|8,33
|712.535.373
|% 19,00
|
|SISE
|5,25
|400.521.491
|% 1,55
|
|KOZAL
|77,00
|376.710.730
|% 3,08
|
|IHLGM
|0,97
|184.958.822
|% 10,23
|
|KRSTL
|1,71
|272.841.959
|% -2,29
|
|EKGYO
|1,44
|176.004.406
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,26
|1.157.803.468
|% 8,69
|
|KRDMD
|2,55
|256.094.079
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7222
|7,7609
|% 0,14
|
|Frank
|6,0254
|6,0617
|% -0,47
|
|Riyal
|1,5781
|1,5860
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:47ITTFH
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 426, 543 adet işlem
-
17:45BRMEN
Yüzde 4.55 oranında artışla 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 653, 224 adet işlem
-
17:43KRTEK
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 233, 665 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem
-
17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem