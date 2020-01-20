Merkezi yönetim brüt borç stoku, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 1 trilyon 328,8 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
20.01.2020 17:58
Son güncelleme : 20.01.2020 17:58
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2019 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 668,5 milyar lira
tutarındaki kısmı Türk lirası, 660,2 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
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|% 19,95
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|RYSAS
|8,85
|41.830.842
|% 19,92
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|RYGYO
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|28.532.753
|% 19,65
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|HUBVC
|29,64
|32.504.017
|% 16,78
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|DAGHL
|4,67
|24.851.960
|% -14,94
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|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
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|1.344.245.321
|% 0,40
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|PETKM
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|% 2,25
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|KRDMD
|3,02
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|% 1,00
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|AVOD
|2,38
|470.567.975
|% 12,80
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|ISFIN
|4,24
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|% 7,89
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|PETKM
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|% 2,25
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|AVOD
|2,38
|470.567.975
|% 12,80
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|MNDRS
|1,40
|280.138.839
|% -6,04
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|ISGYO
|1,88
|315.042.397
|% 1,08
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6686
|7,7070
|% 0,36
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|Frank
|6,0839
|6,1206
|% 0,39
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|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,52
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.560
|1.560
|2,77
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|Altın Gr.
|297
|297
|2,11
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|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
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|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
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|Yarım
|945
|969
|6,59
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|Çeyrek
|474
|485
|3,29
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|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,02
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|B. Petrol
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|65,39
|0,54
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