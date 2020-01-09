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Merkez`in rezervleri azaldı!

09.01.2020 15:04

Son güncelleme : 09.01.2020 15:09
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 897 milyon dolar azalarak 105 milyar 422 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 3 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar  287 milyon dolar azalışla 77 milyar 953 milyon dolara indi. Brüt döviz  rezervleri, 27 Aralık'ta 81 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 390 milyon dolar artışla  25 milyar 79 milyon dolardan 27 milyar 469 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 897 milyon dolar azalarak 106 milyar 319 milyon dolardan 105  milyar 422 milyon dolara geriledi.
 
  
 





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