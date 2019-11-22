Mester`dan para politikası açıklaması

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD ekonomisi için görünümü değerlendirmesi için istihdam veya tüketici harcamalarında bir yavaşlama yaşanması gerektiğini söyledi.
ABD'de para
politikasının iyi bir noktada olduğu yönündeki görüşünü tekrarlayan Mester, bu yıl yapılan 3 faiz indirimine destek vermediğini ancak faiz indirimlerinin zayıf işletme yatırımları, global yavaşlama ve ticaret politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklı potansiyel risklerin nasıl düzeltebileceğini yönündeki argümanları anladığını ifade etti.
Mester, Cleveland Fed'in finansal istikrar konferansı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim odak noktam, tüketici tarafında yaşananlar, işletmelerin yatırım yapmaktan çekinmelerinin istihdam üzerine etkileri olup olmadığı" diye konuştu.
Cleveland Fed Başkanı, şu ana kadar istihdam piyasası ve tüketici harcamalarının güçlü olduğunu ve ekonominin bu yıl yüzde 2 büyümesini beklemeye devam ettiğini de söyledi.