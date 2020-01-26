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Mevduat faizleri 3 yılın en düşüğüne geriledi

26.01.2020 11:12

Son güncelleme : 26.01.2020 11:12
Vadeli mevduat faizi 2019`un ikinci yarısından itibaren gerileyerek, geçen hafta yüzde 9,60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü.



AA

Ekonomide geçen yıl başarılı bir dengelenme süreci geride kaldı. Yıl  sonu itibarıyla Yeni Ekonomi Programı'ndaki (YEP) yüzde 12'lik enflasyon hedefi  tutturulurken, politika faizinde de tek haneye bir adım daha yaklaşıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2019'dan bu yana  politika faizini 1275 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 11,25'e düşürdü.

Geçen yılın haziran ayında yüzde 23'e yaklaşan vadeli mevduatın  ortalama faizi, kademeli olarak düşerek yeni yılda yüzde 10'un altına geldi. 17  Ocak'ta vadeli mevduat ortalama faizi yüzde 9,60 ile 3 yılın en düşük seviyesini  gördü.

1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,21'e, 3 aya kadar vadeli  mevduat faizi yüzde 10,33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,25'e, 1  yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9,54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi  de yüzde 9,65'e indi.

Analistler, enflasyon ve politika faizinde düşüşün gelecek aylarda  devamı durumunda mevduat faizlerinde geri çekilmesinin süreceğini belirtti.

"Disiplin ve dengelenme sürecinin meyveleri görüldü"

AA Analisti Cüneyt Paksoy, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede,  Türkiye ekonomisinde Eylül 2018'de başlayan ve 2019 yılının tamamında sürdürülen  disiplin ve dengelenme sürecinin meyvelerinin görüldüğünü söyledi.

Bankacılık sisteminde, TCMB faiz indirimlerine paralel olarak  gerileyen mevduat faizlerinde ve bu denklemin doğal bir sonucu olarak düşen kredi  faizleri tarafında bu meyvelerin görüldüğünü belirten Paksoy, şöyle devam etti:

"TCMB'nin şu ana kadar gerçekleştirdiği 1275 baz puanlık indirimin kur  ve faiz tarafında pozitif fiyatlanmasının Merkez Bankasına önümüzdeki süreç için  yeni manevra alanı verirken, bankacılık sistemine de maliyet tarafında mevduat   faizlerinde tek haneye inişle ciddi bir potansiyel verdiğini görüyoruz."

"Pozitif sürecin devamı mümkün"

Paksoy, enflasyon çıpası izin verdikçe TCMB'nin faiz indirimlerini  fiyat ve finansal istikrar çıpalarına bağlı olarak kademeli ve dengeli bir  şekilde sürdürdükçe, 2020 içerisinde bu pozitif sürecin devamının mümkün olduğunu  söyledi.

Global ölçekte beklenmedik bir negatif haber akışı ile içsel  dinamikler ya da jeopolitik risklerle kur, faiz veya CDS tarafında dengeli  pozitif trendi etkileyecek ekstrem bir yön değişimi olmadıkça bankacılık  sisteminin Türkiye'nin değişim sürecini ve üretimini destekleyecek tarafta  olacağını öngören Paksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankacılık sektörüne dair yurt dışı önemli kurumlardan son gelen  pozitif raporlarda bu hikayenin desteklendiğini izliyoruz. Bütün bunların  paralelinde mevduat faizleri tarafında tek hanelere inildiğini görmekteyiz. Yıl  içerisinde yüzde 7-10 bandı içinde fiyatlamaların potansiyel olarak masada  olacağını bekliyoruz."





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