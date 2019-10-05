Ticaret Bakanlığı`nca Miami`de ticaret ataşeliği kuruldu.
Miami`de ticaret ataşeliği kuruldu
05.10.2019 10:29
Son güncelleme : 05.10.2019 11:36
AA
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce Miami Ofisi olarak çalışmaların yürütüldüğü temsilcilik ticaret ataşeliği oldu.
Söz konusu temsilcilik için 1 personel kadrosu verildi.
Ayrıca, New York Ticaret Ataşeliğinde de personel sayısı 3 olarak belirlendi.
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