Miami`de ticaret ataşeliği kuruldu













AA

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararına göre, daha önce Miami Ofisi olarak çalışmaların yürütüldüğü temsilcilik ticaret ataşeliği oldu.Söz konusu temsilcilik için 1 personel kadrosu verildi.Ayrıca, New York Ticaret Ataşeliğinde de personel sayısı 3 olarak belirlendi.