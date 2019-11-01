Migros, Paket Lojistik`in sermayesinin yüzde 25`ine iştirak edecek.
Migros`tan flaş hamle! KAP`a açıklandı
01.11.2019 10:46
Son güncelleme : 01.11.2019 10:51
Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin %25'ine iştirak edilmesine karar verdi.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır."
10:3698.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 154,34
|Açılış
|: 98.690
|
|Önceki Kapanış
|: 98.469
|
98.800
En Düşük
98.383
10:365,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0188
|Açılış
|: 5,7170
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7364
En Düşük
5,7062
10:366,3982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0223
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,4017
En Düşük
6,3646
10:36278,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,70
|Açılış
|: 278,63
|
|Önceki Kapanış
|: 277,92
|
278,77
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|ACSEL
|5,01
|6.476.325
|% 13,09
|
|MSGYO
|1,60
|15.576.983
|% 8,84
|
|IZTAR
|5,94
|1.357.067
|% 7,41
|
|KRSAN
|6,90
|1.104
|% 6,81
|
|TACTR
|3,85
|847.597
|% 6,35
|
|METRO
|2,68
|7.586.894
|% -7,59
|
|UMPAS
|0,39
|1.078
|% -7,14
|
|YONGA
|6,51
|1.992
|% -5,92
|
|ORMA
|3,00
|3
|% -5,36
|
|YBTAS
|2.460,00
|12.300
|% -4,83
|
|FENER
|16,48
|72.779.510
|% 3,65
|
|TTKOM
|5,89
|72.291.338
|% 1,38
|
|EREGL
|6,56
|57.482.975
|% 0,31
|
|THYAO
|11,66
|53.997.826
|% 0,17
|
|GARAN
|9,25
|46.274.780
|% 0,54
|
|IHLAS
|0,58
|24.744.263
|% 0,00
|
|ISFIN
|2,51
|42.829.192
|% -0,79
|
|TTKOM
|5,89
|72.291.338
|% 1,38
|
|MEPET
|1,94
|22.334.128
|% 6,01
|
|MSGYO
|1,60
|15.576.983
|% 8,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% 0,46
|
|Frank
|5,7876
|5,8225
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5236
|1,5313
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,90
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,53
|59,53
|-0,09
|