Migros`tan flaş hamle! KAP`a açıklandı















Migros, Paket Lojistik'in sermayesinin %25'ine iştirak edilmesine karar verdi.KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bu stratejik yatırımla, iştirak bedeli olarak ödenecek 3.250.000 TL'nin Paket Lojistik'in operasyonlarının genişletilmesi ve verimli hale getirilmesinde kullanılması planlanmaktadır."