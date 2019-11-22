Migros’ta payı bulunan Kenan Investments ve Moonlight Capital hisse satışı yapmak için Citigroup’la anlaştı.
Migros’un ortaklarından hisse satışı
22.11.2019 09:52
Son güncelleme : 22.11.2019 11:28
Kenan Investments, Moonlight Capital ve Citigroup Global Markets Limited, Migros Ticaret'te satılacak payların miktarının artmasına karar verdi.
Yeni anlaşmayla Migros payları, şirket sermayesinin yaklaşık toplamda yüzde 11,1’ini temsil eden yaklaşık 20.000.000 lira
nominal değerli kısmının yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılacak.
Satışın gerçekleşmesi halinde Moonlight Capital'in Migros'ta herhangi bir payının kalmaması, BC Partners’ın iştiraklerinin yönettiği fonların ise şirketteki toplam payının yaklaşık yüzde 11,8 olması bekleniyor.
Moonlight Capital’den yapılan açıklamada satış fiyatı, bedeli nakden ve peşinen devir tamamlandığında ödenmek üzere pay başına 22,50 TL
olarak belirlendi. Devrin 29.11.2019 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Migros'ta Anadolo Grubu bünyesinde bulunan MH Perakendecilik'in yüzde 49.18 oranında payı bulunuyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Tuncay Özilhan.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 107.109
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|Önceki Kapanış
|: 106.805
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107.495
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107.054
11:125,7029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 5,6970
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|Önceki Kapanış
|: 5,7100
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5,7082
En Düşük
5,6924
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En Yüksek
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|: 0,14%
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|: 6,3050
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En Düşük
6,2977
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|: 0,19%
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|Açılış
|: 269,03
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|Önceki Kapanış
|: 268,52
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269,50
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.007.426
|% 20,00
|
|KUTPO
|6,14
|7.362.868
|% 10,83
|
|ADEL
|15,26
|15.434.460
|% 10,34
|
|ETILR
|2,90
|12.180
|% 7,41
|
|BAKAB
|7,09
|15.238.747
|% 7,26
|
|MGROS
|22,78
|102.127.432
|% -7,92
|
|HURGZ
|1,36
|2.852.754
|% -6,21
|
|KLGYO
|3,25
|30.775.323
|% -4,13
|
|COSMO
|1,52
|383
|% -2,56
|
|KSTUR
|19,50
|293
|% -2,45
|
|THYAO
|13,75
|243.526.200
|% 0,00
|
|GEREL
|2,90
|111.115.440
|% 2,11
|
|MGROS
|22,78
|102.127.432
|% -7,92
|
|GARAN
|10,28
|87.100.960
|% 0,69
|
|PETKM
|3,73
|74.702.732
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,44
|69.861.326
|% 5,11
|
|GEREL
|2,90
|111.115.440
|% 2,11
|
|DGKLB
|1,32
|27.714.413
|% 3,13
|
|PETKM
|3,73
|74.702.732
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,49
|28.779.129
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3450
|7,3819
|% 0,15
|
|Frank
|5,7118
|5,7463
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5164
|1,5240
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.467
|1.467
|1,84
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,56
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
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|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,13
|
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