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Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı

21.10.2019 09:46

Son güncelleme : 21.10.2019 09:46
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.



AA

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonunda 210 bin 54'e yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244  milyar 226 milyon liraya  çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon  lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat  tutarı, bu yılın ağustos sonunda 6 milyon 1lira seviyesine geriledi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ağustos sonunda 2018'e  kıyasla 26 bin 386 kişi artarak 188 bin 186'ya çıktı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 151 milyar 883 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 474 milyar 884 milyon lirası  yerel para cinsi, 667 milyar 200 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 9 milyar 799  milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik  milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 121 bin lira olarak  hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin  800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon  lira düzeyindeydi.  

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 21 BİNİ AŞTI

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 21 bin 868'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın  sonuna göre 3 bin 542 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 92  milyar 343 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 9 milyar 203  milyon lirası yerel para, 82 milyar 685 milyon lirası yabancı para ve 455 milyon  lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik  milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 223 bin lira olarak  hesaplandı.




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