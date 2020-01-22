Toyota, kaza anında hava yastıklarının açılmadığı yönünde tespitler sonrasında dünya genelinde 3,4 milyon aracı servislere geri çağıracaklarını açıklamıştı. Toyota, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu haberin Türkiye ve Avrupa`daki araçları kapsamadığını bildirdi.
Milyonlarca aracını geri çağırmıştı! Otomotiv devinden yeni açıklama
22.01.2020 15:57
Son güncelleme : 22.01.2020 16:17
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Toyota, bugün "Toyota 3,4 milyon aracını geri çağırıyor" haberinin Türkiye ve Avrupa'daki araçları kapsamadığını bildirdi.
Toyota, müşteri ve insan odaklı yaklaşımını her zaman göstermekte ve en küçük olası bir sorunu önceden önleme çabası içinde tüm imkanlarını hiçbir ticari kaygı taşımadan sonuna kadar kullanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Toyota, kaza anında hava yastıklarının açılmadığı yönünde tespitler sonrasında dünya genelinde 3,4 milyon aracı servislere geri çağıracaklarını açıklamıştı.
Toyota, 2.9 milyonu ABD'de olmak üzere geri çağrılacak 3,4 milyon aracın 2011-2019 arası üretilen Corolla, 2011-2013 arası üretilen Matrix 2012-2018 arası üretilen Avalon ve 2013-2018 arası üretilen Avalon Hybrid olduğunu duyurdu. Arızanın Takata tarafından üretilen hava yastıklarında tespit edilen yeni bir hatadan kaynaklandığını vurguladı.
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