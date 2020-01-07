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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında rekor

07.01.2020 11:30

Son güncelleme : 07.01.2020 11:30
Türkiye`nin 2019`daki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 5 milyar 531 milyon 789 bin dolarla rekor kırdı.



AA

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği  Başkanı Ahmet Güleç, Bursa'daki mobilya fabrikasında AA muhabirine yaptığı  açıklamada, sektörün 2019'u ihracat rekoruyla kapattığını söyledi.

Güleç, sektörün ihracatının geçen yıl, 2018'e kıyasla yüzde 10,31  artış gösterdiğini belirterek, ülkenin dört bir yanında hazırlanan mobilya ve  orman ürünlerinin yaklaşık 200 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı da olan Güleç, geçen  yıl sadece mobilya sektörünün 3 milyar 481 milyon dolarlık dış satım  gerçekleştirdiğini ifade ederek, mobilya ihracatının 2018'e göre yüzde 11'in  üzerinde artış gösterdiğini kaydetti.

HER YIL EN AZ YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Güleç, mobilya sektörünün her yıl en az yüzde 10'luk ihracat artışıyla  dünya pazarında yer aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl inşallah daha iyi bir sene ümit ediyoruz. Özellikle ABD ve Çin  gibi daha büyük pazarlara odaklanıyoruz. 2020 ihracatımız sürpriz bir şekilde  sadece mobilyada 5 milyar dolara yükselecek. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri  olarak baktığımızda ise 2019'da 5,5 milyar doların üzerinde ihracat  gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıl ise 7 milyar dolar hedef koyduk. Dünyanın her  yerinde Türk mobilyasının imajı çok yüksek. Biz dünya pazarından pay alıyoruz.  Hedefimiz 2023'te dünyanın ilk 5 ihracatçı ülkesi arasında yer almak. Bunun için  çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"2019 YILINDA REKOR ORTAYA ÇIKTI"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da irili  ufaklı yaklaşık 2 bin mobilya fabrikasının bulunduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinden  dünyanın dört bir yanına ürün gönderildiğini anlattı.

Mobilyacılığın, özellikle son yıllarda ihracatını en çok artıran  sektörler arasında yer aldığına dikkati çeken Uğurdağ, "2019 yılında bir rekor  ortaya çıktı. İnegöl mobilya sektörü yurt dışında tanıtımlara önem veriyor.  Önümüzdeki yıllarda da  mobilya sektörü ülkemiz ihracatına en çok katkıyı vermeye  devam edecek." diye konuştu.





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