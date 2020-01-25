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Mobilya sektörünün 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

25.01.2020 11:23

Son güncelleme : 25.01.2020 11:23
Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya ihracatının geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştığını, Cumhuriyet`in 100`üncü yılı olan 2023`e kadar bu rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



AA

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, AA muhabirine, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye mobilya sektörü iç piyasasında son yıllarda daralma  görüldüğünü belirten Taklacı, sektörün bu noktada krizi fırsata çevirerek yurt  dışına açıldığını ve ihracatını artırdığını söyledi.

Taklacı, mobilya sektöründe yerlilik oranının yüzde 90'ı geçtiği  bilgisini vererek, petrokimyanın desteklenmesiyle üretimin tamamının çok hızlı  şekilde yüzde 100 yerli olabileceğini bildirdi.

Mobilya sanayisinin Türkiye'nin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak  sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Taklacı, şöyle konuştu:

"Ülkemizde 2009'da 700 milyon dolar seviyesinde olan mobilya ihracatı,  geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın sonunda 8 milyar  dolara çıkarmayı hedeflediğimiz mobilya ihracatını Cumhuriyet'in 100'üncü yılı  olan 2023'e kadar en az 10 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi amaçlıyoruz."

"170'TEN FAZLA ÜLKEDE TÜRK MOBİLYASI KULLANILIYOR"

Mobilya sektörünün, neredeyse tamamı yerli üretim olmasına rağmen  döviz kurundaki dalgalanmadan çok etkilendiğine dikkati çeken Taklacı, ülke  olarak bundan ders çıkarılması ve daha fazla ihracata odaklanılması gerektiğini  dile getirdi.

Taklacı, ihracatta Türkiye'nin öne çıkmasının yüksek kalite, farklı  tasarım ve sağlam mobilya üretimiyle mümkün olabileceğine işaret ederek, şu  değerlendirmede bulundu:

"Çin'den ABD'ye kadar birçok ülkeye MDF, sunta, mobilya ve  aksesuarları ihraç ediyoruz. Yurt dışında tanınmış otellerin çoğunda Türk  mobilyacısının imzası var. 170'ten fazla ülkede Türk mobilyası kullanılıyor fakat  bu yeterli değil. Dünya mobilya ihracatında yüzde 1 olan yerimizi ülke olarak en  az yüzde 10 seviyesine çıkarmalıyız. Ar-Ge ve tasarım çalışmalarımızı  geliştirerek, el işçiliği uzmanlığımızı da üstüne ekleyerek kalitemizle dünyada  bir numara olabiliriz. Böylece Türk mobilya sanayisi dünyada da markalaşabilir."

Taklacı, dünya mobilya sektörüne ilişkin de bilgi verdi. İtalya'nın  ürettiği tasarımlar, İsveç'in teknolojiye dayalı pratik uygulamaları ve son 5 yıl  içinde Çin'in de ucuz iş gücüne dayalı rekabetiyle ön plana çıktığını ifade eden  Taklacı, şunları kaydetti:

"Ülkelere göre dünya mobilya üretim ve ihracat performansı  incelendiğinde, Çin mobilya üretiminin yüzde 25'ini, ABD yüzde 15'ini karşılıyor  iken ihracattaki payları sırasıyla yüzde 48,4 ve yüzde 39,6 olarak dikkati  çekiyor. Dünya mobilya ihracatında Çin, İtalya, Almanya ve Polonya zirveyi  zorlarken, ithalatında ABD, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık öne çıkıyor.  Ülkemiz, bu listeye ihracattaki başarısıyla girmeli. Biz de bunun için mobilya  sektörü olarak var gücümüzle çalışıyoruz."

Taklacı, mobilyada KDV indirimi ve konut kredi faizlerindeki düşüşle birlikte piyasanın canlandığını ve satışların arttığını da sözlerine ekledi.




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