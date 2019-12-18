Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, 2020`de Türkiye`nin kredi notu ve görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı.
Moody`s, 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı
18.12.2019 13:38
Son güncelleme : 18.12.2019 13:38
AA
Moody's'in açıkladığı 2020 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.
Moody's'in reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.
Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.
Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.
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110.106
13:235,9039
En Yüksek
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En Yüksek
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|Açılış
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|
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|
|GUSGR
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|
|KRDMD
|2,47
|149.763.050
|% -1,20
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
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|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.479
|1.479
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|Altın Gr.
|281
|281
|1,28
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|1.887
|10,00
|
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|1.897
|9,54
|
|Yarım
|894
|917
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|449
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|2,31
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