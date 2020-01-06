Moody`s Investor Service, ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerginliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısı yaptı.
Moody`s: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor
06.01.2020 17:21
Son güncelleme : 06.01.2020 17:22
DHA
Moody's'in Pazartesi günü açıkladığı raporda, Washington ve Tahran'ın gerginliği "askeri düzeylere kadar tırmandırmayacağı"na ilişkin öngörüleri korudukları vurgulansa da, bu durumun belirsizlikleri artırdığına ve bunun da özellikle petrol ve doğal gaz endüstrilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Uzun sürecek bir anlaşmazlık durumu, ekonomik faaliyet ve finansal koşulları zorlaştıran şok etkisi yaratarak, geniş anlamda küresel ekonomi üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Kritik altyapı üzerinde oluşacak hasarlar ve ticarette geçici bozulma, finans dışı şirketleri olumsuz etkileyecektir."
KÜRESEL PİYASALAR OLUMSUZ ETKİLENİYOR
Raporda ayrıca, bu süreçten özellikle hidrokarbon bazlı endüstrilerin olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.
ABD ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası tırmanan gerilimler küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran'ın misilleme saldırı açıklaması kapsamında Pazar günü 2015 nükleer anlaşması esaslarına uymayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump ise İran'ın saldırması durumunda ABD'nin daha sert önlemler alacağını söyledi.
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