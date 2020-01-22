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Moody`s: Küresel finansal koşullar ılımlı

22.01.2020 17:21

Son güncelleme : 22.01.2020 17:21
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel finansal şartların yükselen tahvil fiyatlarına rağmen ılımlı görümüm sergilediğini bildirdi.



AA

Moody's'ten yapılan açıklamada küresel finansal koşulların geçen yılın  ikinci yarısında artan tahvil fiyatları ve likidite riskine rağmen ılımlı olduğu  kaydedildi.

Açıklamada, 2019'da ABD ve Çin’in kısmi bir ticaret anlaşmasına  varabileceği yönündeki beklenti ve genişlemeci para politikalarının desteği ile  küresel finansal varlıkların fiyatları yükselirken, piyasa oynaklığının  azaldığına vurgu yapıldı.

Moody’s açıklamasında ABD ve İran arasındaki gerilimin bölgesel ve  jeopolitik risklerin artmasına yol açtığı belirtilirken, kredi derecelendirme  kuruluşunun temel senaryosuna göre her iki ülkenin de askeri çatışmadan  kaçınmasının beklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Kredi Stratejisti  Collin Ellis , “Yüksek riskli tahvillere ilişkin iştah azalırken, küresel  finansal şartlar dengeli seyretti. Hisse senetlerinin fiyatları bazı piyasalarda  artmış gibi görünse de sabit gelir getirili yatırımlara kıyasla o kadar da pahalı  görünmüyor.” yorumunu yaptı.




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