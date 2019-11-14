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Moody`s`ten flaş Türkiye açıklaması

14.11.2019 12:52

Son güncelleme : 14.11.2019 12:52
Fitch Ratings`in Türkiye`nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı.



Fitch Ratings'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ekonomisinin hızlı bir şekilde toparlandığını açıkladı. Moodys'e göre Türkiye bu yılı büyüyerek tamamlayacak.
 
Fitch'in Türkiye ekonomisine ilişkin olumlu değerlendirmelerinin ardından, Moodys'ten de Türkiye ekonomisine yönelik önemli bir açıklama geldi.
 
Yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi;
 
-Türkiye ekonomisinin 2019'da yüzde 0.2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.
 
-Türkiye'de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.
 
-Türkiye'de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.
 
-G-20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2.6 büyümesi bekleniyor.
 
 





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