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Moody`s`ten `virüs` açıklaması!

28.01.2020 17:19

Son güncelleme : 28.01.2020 17:19
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.



AA

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Koronavirüse  ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara  yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi  ekonomik sonuçları olabilir.” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici  talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde  etkilenebileceği bildirildi.

Moody’s açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü  üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.





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