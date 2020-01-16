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Morgan Stanley karını artırdı

16.01.2020 15:35

Son güncelleme : 16.01.2020 15:35
Morgan Stanley, 31 Aralık`ta sona eren çeyrek dönemde karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artırdı.



31 Aralık'ta sona eren 3 aylık dönemde Morgan Stanley 2,09 milyar dolar hisse başına 1,30 dolar kar etti. 2018'in aynı döneminde net kar 1,36 milyar dolar ve hisse başına kar 0,80 dolar olmuştu.

Analistler ise Morgan Stanley'in hisse başına 0,99 dolar kar etmesini bekliyorlardı.




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