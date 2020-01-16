Morgan Stanley, 31 Aralık`ta sona eren çeyrek dönemde karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artırdı.
Morgan Stanley karını artırdı
16.01.2020 15:35
Son güncelleme : 16.01.2020 15:35
31 Aralık'ta sona eren 3 aylık dönemde Morgan Stanley 2,09 milyar dolar
hisse başına 1,30 dolar kar etti. 2018'in aynı döneminde net kar 1,36 milyar dolar ve hisse başına kar 0,80 dolar olmuştu.
Analistler ise Morgan Stanley'in hisse başına 0,99 dolar kar etmesini bekliyorlardı.
15:19122.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.154,52
|Açılış
|: 121.378
|
|Önceki Kapanış
|: 120.939
|
122.482
En Düşük
121.378
15:195,8539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0218
|Açılış
|: 5,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8810
|
5,8925
En Düşük
5,8446
15:196,5441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,5270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5776
En Düşük
6,5295
15:19292,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,18
|Açılış
|: 292,86
|
|Önceki Kapanış
|: 294,04
|
294,49
En Düşük
292,48
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|3,32
|138.258.988
|% 19,42
|
|QNBFB
|58,80
|12.967.252
|% 14,96
|
|DAGHL
|4,78
|9.111.079
|% 14,90
|
|NIBAS
|4,87
|106.789
|% 14,86
|
|FONET
|9,70
|128.729.425
|% 13,19
|
|ISBTR
|43.100,00
|1.644.799
|% -12,93
|
|MZHLD
|15,80
|376.593
|% -9,97
|
|EPLAS
|17,09
|309.688
|% -9,96
|
|PGSUS
|76,90
|491.867.278
|% -6,67
|
|SNGYO
|1,27
|813.259
|% -5,93
|
|THYAO
|15,13
|2.034.427.536
|% 2,93
|
|GUSGR
|2,60
|659.084.241
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,86
|545.712.648
|% 0,80
|
|PGSUS
|76,90
|491.867.278
|% -6,67
|
|PETKM
|4,08
|425.195.313
|% 0,74
|
|GUSGR
|2,60
|659.084.241
|% -1,89
|
|EKGYO
|1,68
|398.834.801
|% 2,44
|
|THYAO
|15,13
|2.034.427.536
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,77
|225.058.905
|% 1,14
|
|ISGYO
|1,84
|231.716.959
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6228
|7,6610
|% -0,16
|
|Frank
|6,0533
|6,0898
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5552
|1,5630
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-0,54
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|1.945
|1.975
|23,00
|
|Tam
|1.930
|1.979
|-5,19
|
|Yarım
|933
|957
|-2,51
|
|Çeyrek
|468
|479
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,01
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|B. Petrol
|64,15
|64,15
|0,15
|
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