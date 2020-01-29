Motorin fiyatlarına bugünden itibaren vergi artışı nedeniyle 13 kuruş artış yapıldı.
Motorin fiyatlarına 13 kuruş artış yapıldı
29.01.2020 09:57
Son güncelleme : 29.01.2020 10:00
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttı ve bu artış pompa fiyatlarına KDV dahil 13 kuruş olarak yansıtıldı.
Buna göre, Ankara'da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,22 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,29 liradan 6,42 liraya çıkacak.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlenmişti. Söz konusu tutar, karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.
18:05119.802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
0
En Düşük
0
18:055,9474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0061
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9474
En Düşük
5,9367
18:056,5520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
18:05299,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,16
|Açılış
|: 299,63
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|126.554.667
|% 0,00
|
|ISMEN
|5,09
|22.009.341
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,48
|11.134.982
|% 0,00
|
|TKNSA
|10,30
|389.936.399
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,35
|126.554.667
|% 0,00
|
|THYAO
|14,17
|1.863.117.195
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|ASELS
|23,22
|507.403.880
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|472.080.849
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,89
|701.554.907
|% 0,00
|
|KRSTL
|2,12
|393.422.263
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|690.792.149
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|235.954.638
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7214
|7,7602
|% 0,12
|
|Frank
|6,0816
|6,1182
|% -0,03
|
|Riyal
|1,5799
|1,5878
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-1,11
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,52
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,60
|
Seans Raporu
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