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Motorin fiyatlarına 13 kuruş artış yapıldı

29.01.2020 09:57

Son güncelleme : 29.01.2020 10:00
Motorin fiyatlarına bugünden itibaren vergi artışı nedeniyle 13 kuruş artış yapıldı.



AA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)  alınan bilgiye göre, motorin türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına 11 kuruş arttı ve bu artış pompa fiyatlarına KDV dahil 13 kuruş olarak  yansıtıldı.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre  fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,22 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,29 liradan 6,42  liraya çıkacak.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, motorin için uygulanacak ÖTV tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlenmişti. Söz konusu tutar, karar öncesinde litrede 1,7945 olarak  uygulanıyordu.




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