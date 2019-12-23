Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.
MTV artış oranı yeniden belirlendi
23.12.2019 10:15
Son güncelleme : 23.12.2019 10:15
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.
Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.
10:00111.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 378,79
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.584
En Düşük
111.479
10:005,9291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0112
|Açılış
|: 5,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9426
En Düşük
5,9273
10:006,5801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5911
En Düşük
6,5766
10:00283,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,80
|Açılış
|: 283,04
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,28
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|EPLAS
|9,05
|905
|% 7,74
|
|MEMSA
|0,31
|98.547
|% 6,90
|
|FMIZP
|41,00
|188.641
|% 5,13
|
|FENER
|16,55
|2.907.868
|% 4,48
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,50
|71.520
|% -7,28
|
|EUKYO
|1,65
|68.452
|% -6,25
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|TACTR
|3,12
|9.363
|% -5,17
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|TUPRS
|124,40
|378.517.472
|% 0,00
|
|ASELS
|19,17
|253.768.934
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,58
|125.369.438
|% 0,00
|
|VESTL
|13,35
|117.421.228
|% 0,00
|
|THYAO
|13,76
|1.064.732.612
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,58
|125.369.438
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,18
|35.506.809
|% 0,00
|
|TSKB
|1,09
|29.243.611
|% 0,00
|
|AYEN
|3,61
|61.303.427
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6993
|7,7379
|% -0,04
|
|Frank
|6,0185
|6,0547
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5769
|1,5848
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,25
|
|Altın Gr.
|283
|283
|0,74
|
|Cumhuriyet
|1.878
|1.890
|-11,00
|
|Tam
|1.864
|1.910
|3,88
|
|Yarım
|901
|924
|1,88
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,35
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,02
|
|B. Petrol
|65,89
|65,89
|-0,25
|