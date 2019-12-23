GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

MTV artış oranı yeniden belirlendi

23.12.2019 10:15

Son güncelleme : 23.12.2019 10:15
Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.



Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:00111.556
Değişim :  0,34% |  378,79
Açılış :  111.479  
Önceki Kapanış :  111.177  
En Yüksek
111.584 En Düşük
111.479
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 0,72 52.417 % 9,09  
EPLAS 9,05 905 % 7,74  
MEMSA 0,31 98.547 % 6,90  
FMIZP 41,00 188.641 % 5,13  
FENER 16,55 2.907.868 % 4,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6993 7,7379 % -0,04  
Frank 6,0185 6,0547 % -0,14  
Riyal 1,5769 1,5848 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.485 1.485 7,25  
Altın Gr. 283 283 0,74  
Cumhuriyet 1.878 1.890 -11,00  
Tam 1.864 1.910 3,88  
Yarım 901 924 1,88  
Çeyrek 452 462 0,93  
Gümüş.Ons 17,33 17,35 0,17  
Gümüş Gr. 3,30 3,31 0,02  
B. Petrol 65,89 65,89 -0,25  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru