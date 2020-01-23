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MTV`de 2020 yılı ilk taksit ödemesi için son 9 gün

23.01.2020 11:40

Son güncelleme : 23.01.2020 14:25
Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi için tanınan süre 31 Ocak Cuma günü dolacak.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, bu yıl uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) , ocak ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenecek.

İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek. MTV'nin ilk  taksidi, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi,  İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden 02.00-22.00 saatlerinde ödenebiliyor.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV  borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip bulunuyor.

Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka  hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı  ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV oranlarının, yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artırılması gerekirken, Cumhurbaşkanı kararı ile bu alanda 2020 yılında  uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

"MTV ARTIŞI DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞTİ"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, geçmiş yıllardan farklı olarak artış oranının yüzde 12  olarak belirlenmesi nedeniyle bu yıl MTV'de daha düşük artış olduğunu söyledi.  Öz, "MTV ödemesinde son ödeme gününün geçirilmemesi önemli. Verginin ödenmemesi  durumunda bu yıl için yüzde 1,6 gecikme zammı uygulanıyor." dedi.

MTV'de binek otomobiller için iki farklı tarife uygulandığını belirten Öz, şunları kaydetti:

"31 Aralık 2017'ye kadar kaydedilen araçlarda silindir hacmi ve yaşı, 1 Ocak 2018'den sonra kaydedilen araçlarda ise değeri dikkate alınıyor. Vergi  tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği  tarafından ilan edilen kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, araç bir alt dilimden vergilendiriliyor."






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