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Mücevher ihracatı 2019`da 7,2 milyar dolara ulaştı

10.01.2020 11:05

Son güncelleme : 10.01.2020 11:05
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, geçen sene Suudi Arabistan ve Hong Kong’dan Miami’ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, 7,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.



AA

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl mücevher ihracatı 4,1  milyar dolar, dahilde işleme rejimi kapsamında gönderilen altın bedeliyle  birlikte toplam 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 201 için 6 milyar dolar  ihracat hedefi belirleyen Mücevher İhracatçıları Birliği rekora da imza atmış  oldu.

İNGİLTERE İHRACATTA EN ÖNDE

Açıklama kapsamında ihracat miktarının 4,1 milyar dolar, Dâhilde  İşleme Rejimi kapsamında işlenen altın bedelinin de 3,1 milyar dolar olduğu  belirtildi. Bu çerçevede 2019 yılında en çok ihracat yapılan 5 ülke, İngiltere,  BAE, ABD, Hong Kong, İsviçre şeklinde sıralandı.

Toplam mücevher ihracatında Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu  Eşyası, 2 milyar dolarlık hacmiyle lider olurken bu grupta en çok ihracat  gerçekleştirilen ilk 5 ülke, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik  Devletleri, Hong Kong, Libya, İsrail olarak kayıtlara geçti. Diğer ürün grupları  ve bu gruplarda gerçekleşen ihracat miktarları ise İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş  Altın, 1,7 milyar dolar, Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası: 151 milyon dolar,  Gümüşten Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası: 115 milyon dolar olarak sıralandı.

ÜYELERİ ÜLKELERE TANITMANIN ETKİSİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği  Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, birlik olarak hedef pazarlarla dostlukları  ilerlettiklerini, böylelikle üyelerini ülkelerde çok daha iyi tanıtabildiklerini  ifade etti.

Kamar, bir mottolarının olduğunu, bu mottoyu tamamen ilişki ve  iletişim üzerine kurduklarını kaydederek, “Artık dünyada ticaret, bu sisteme  dayalı. Bu çerçevede geçen sene Suudi Arabistan’dan, Hong Kong’dan Miami’ye kadar  dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya  geldik. Bunun yanı sıra birliğimizin organize ettiği yabancı satın almacılardan  oluşan alım heyeti ve 8. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Değerli Taş ve  Mücevher Birlikleri Konferansı’nın da çok güçlü katkıları ile 7,2 milyar dolar  ihracata imza attık.” değerlendirmesinde bulundu.

Yakalanan ivmenin artarak devam edebilmesi için dâhilde işleme  rejimine ihtiyaçlarının olduğunu belirten Kamar, “Ticaretimizi geliştirip  ekonomimizi yüceltmek amacıyla ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan,  dışarıdan ithal edildiği için gümrük vergisi vb. girdilere muafiyet getiren  Dâhilde İşleme Rejiminin önü açılmalı.

Çünkü dünya ülkeleri bu sistemle Türkiye’ye kendi altınlarını  göndererek, işlememizi ve tekrar kendilerine göndermemizi istiyor. Dâhilde İşleme  Rejiminin kullanılabilmesi için herhangi bir serbest ticaret anlaşmasına ve  gümrük mevzuatına da gerek yok. Bu sistemi, her ülke ile işleme alabilirsek 2020  yılında çok daha büyük ihracat rakamlarına imza atarız." ifadelerini  kullandı.




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