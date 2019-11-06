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Mücevher ihracatı 267,3 milyon dolar oldu

06.11.2019 13:37

Son güncelleme : 06.11.2019 13:37
Mücevher İhracatçıları Birliği, geçen ay 267,3 milyon dolarlık mücevher ihracatına imza attı.



AA

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ekimde 267 milyon 293 bin 310 dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştiren Birlik, yılın 10 ayında 3 milyar 488 milyon dolarlık ihracata imza atmış oldu.

Mücevher İhracatçıları Birliği, ülke grubu bazında en çok ihracatı 113 milyon 989 bin 170 dolarla AB'ye gerçekleştirdi.

Ülke bazında bakıldığında ekim ayında en çok ihracat 48 milyon 436 bin  944 dolarla İngiltere'ye gerçekleştirilirken, mücevher ihracatında ilk 5 ülke, 48 milyon 436 bin 944 dolar ile İngiltere, 25 milyon 322 bin 700 dolar ile ABD, 23 milyon 696 bin 569 dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 18 milyon 580 bin 655  dolar ile Hong Kong ve 15 milyon 85 bin 112 dolar ile Libya olarak sıralandı.

Ekim ayında en çok ihracat, 160 milyon 630 bin 785 dolarla altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası grubunda gerçekleşti. 54 milyon 191 bin 494  dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 23 milyon 585 bin 697 dolarlık  pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı ihraç edildi.

"SEKTÖR OLARAK İHRACATTA İYİ BİR PERFORMANSA SAHİBİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, mücevher ihracatında bu yılki hedeflerinin  yaklaşık 3,5 milyar dolarını 10 ayda yakaladıklarını belirterek, şunları  kaydetti:

"Ulaştığımız bu miktar, gelecek bir yıl için belirlediğimiz 6 milyar dolar ihracat hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Birlik olarak mücevher ihracatını artırabilmek amacıyla hedef pazarları belirleyerek  stratejik adımlarla hareket ediyoruz. Sene başından bu yana potansiyel pazarları yerinde ziyaret edip oralardaki alıcılarla üyelerimizi bir araya getiriyoruz. Bu vizyonla gerçekleştirdiğimiz roadshow'lar, ticari heyet gezileri ve katıldığımız  fuarlar, 10 aylık tabloyu ortaya çıkardı. Sektör olarak ihracatta iyi bir  performansa sahibiz, bu güç ve azimle hedeflerimize ulaşacağız."




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