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Mudiler bir ayda 7 ton altın sattı

22.10.2019 13:21

Son güncelleme : 22.10.2019 13:21
Küresel çapta yaşanan gelişmelerin risk algısındaki artışı beraberinde getirmesiyle ağustosta gram altın 316,7 lira ile rekor kırarken, bu dönemde kar satışına yönelen mudilerin altın hesapları 6,9 ton eridi.



AA

Bu yıla 218,1 lira seviyelerinden başlayan gram altın, ağustosta 316,7 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü. Gram altının fiyatındaki rekor artışta ABD ile Çin arasındaki ticaret  gerilimi, döviz kurlarındaki yükseliş, Avrupa'daki siyasi belirsizlikler, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının değişime işaret eden yol haritaları  karşısında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu.

Bu dönemde, gram altındaki yükselişi kara çeviren mudilerin altın hesapları ton bazında düşüş kaydetti. Fiyat yükselişi değer bazında ise altın  hesaplarına rekor tazeletti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt  içi ve yurt dışı yerleşiklerin kıymetli maden depo hesapları ağustosta 60 milyar  476 milyon lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bu rakamın 59 milyar 287 milyon lirası  yurt içi, 1 milyar 189 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından  oluştu.

Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2018 sonunda  41 milyar 390 milyon lira, temmuzda ise 55 milyar 181 milyon lira seviyesinde  bulunuyordu. Böylece kıymetli maden depo hesapları tutarı bir ayda 5 milyar 295  milyon lira, yıl başından bu yana ise 19 milyar 86 milyon lira artış kaydetti.

BANKALARDA 210 TONU AŞKIN ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı ağustos ayının son işlem gününü 287 bin 500 liradan  tamamladı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün  ağustos sonunda 210,4 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, temmuz sonunda 217,3 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo  hesaplarının büyüklüğünde temmuzdan ağustosa kadar geçen bir ayda 6,9 tonluk azalış gerçekleştiğini ortaya koydu.

Öte yandan geçen yılı 189,6 tonla kapatan altın hesaplarında, 8 ayda 20,8 tonluk artış yaşandığı görüldü.




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