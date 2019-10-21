Uluslararası Para Fonu`nun Asya ve Pasifik departmanı müdür yardımcısı Odd Per Brekk, Japonya Merkez Bankası`nın teşvikleri artırmak istemesi halinde negatif faizi derinleştirmenin hala bir seçenek olmaya devam ettiğini söyledi.
`Negatif faizleri derinleştirmek BOJ için seçenek`
21.10.2019 09:11
Son güncelleme : 21.10.2019 09:12
Uluslararası Para
Fonu'nun Asya ve Pasifik departmanı müdür yardımcısı Odd Per Brekk, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz
oranlarını yüzde 2 enflasyon
hedefi yakalanana kadar düşük tutma taahhütünü daha açık ifade ederek piyasalar ile iletişimini güçlendirmek için alanı olduğunu da vurguladı.
Brekk, Japonya'nın negatif faizleri derinleştirmenin beraberinde özellikle yapısal reformları gerçekleştirmesi gerektiğini de belirtti.
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