Japonya`nın üçüncü büyük araç üreticisi Nissan Motor`un net karı yüzde 55 azaldı.
Nissan Motor`un net karı azaldı
12.11.2019 11:54
Son güncelleme : 12.11.2019 12:05
Japonya'nın üçüncü büyük araç üreticisi Nissan Motor'un net karı mali yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azaldı.
Nissan 30 Eylül'de sona eren ikinci çeyrekte net 58,99 milyar yen kar etti. Analistler 30,57 milyar yen kar bekliyorlardı.
Yılın ilk 6 ayında ise net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 azalarak 65,37 milyar yen oldu.
Nissan'ın ikinci çeyrekte cirosu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 azalarak 2,63 trilyon yen oldu. Analistler ise 2,65 trilyon yen ciro bekliyorlardı.
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|% 20,00
|
|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
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|EDIP
|1,07
|8.950.233
|% 11,46
|
|YAPRK
|4,58
|1.402.751
|% 9,83
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|KLNMA
|39,44
|1.518.203
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.249.584
|% -6,52
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|SELEC
|5,58
|4.488.532
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|HATEK
|5,40
|2.896.995
|% -5,26
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|YATAS
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|14.072.419
|% -4,60
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|THYAO
|13,30
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|% 2,39
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|ASELS
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|PGSUS
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|181.666.574
|% 3,48
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|OZGYO
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|KOZAA
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|OZGYO
|1,34
|124.866.899
|% 15,52
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|CEMAS
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|63.999.185
|% 9,09
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|THYAO
|13,30
|685.838.259
|% 2,39
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|AKENR
|0,73
|29.965.249
|% 8,96
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,3890
|7,4261
|% -0,12
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|Frank
|5,7845
|5,8193
|% -0,08
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|Riyal
|1,5359
|1,5436
|% 0,06
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.453
|1.453
|-1,93
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|Altın Gr.
|270
|270
|-0,37
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|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|-11,00
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|Tam
|1.787
|1.831
|-7,74
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|Yarım
|864
|886
|-3,75
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|Çeyrek
|433
|443
|-1,87
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|Gümüş.Ons
|16,75
|16,78
|-0,09
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|Gümüş Gr.
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|3,11
|-0,02
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|0,20
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