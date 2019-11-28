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Nissan`dan 300 milyon dolarlık yatırım

28.11.2019 07:45

Son güncelleme : 28.11.2019 07:45
Nissan Motor, yeni üretim teknolojisi için 300 milyon dolar yatırım yapacak.



Nissan Motor, geliştirdiği yeni üretim teknolojisinin Tochigi'deki fabrikasına kurmak için 2020 yılındra 300 milyon dolar yatırım yapacak.

2020'den sonra yeni üretim teknolojisini denizaşırı fabrikalarında da uygulamaya geçirecek.





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