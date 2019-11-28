Nissan`dan 300 milyon dolarlık yatırım

BIST En Aktif Hisseler
|AKCNS
|8,60
|23.405.475
|% 19,94
|HUBVC
|13,61
|62.536.095
|% 14,85
|SANFM
|2,74
|8.674.728
|% 14,64
|ASUZU
|12,24
|167.460.107
|% 13,44
|AFYON
|5,31
|306.541.889
|% 11,32
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,4354
|7,4727
|% 0,63
|Frank
|5,7586
|5,7933
|% 0,06
|Riyal
|1,5363
|1,5440
|% 0,30
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|1,48
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,55
|Cumhuriyet
|1.792
|1.819
|6,00
|Tam
|1.784
|1.829
|5,78
|Yarım
|862
|885
|2,80
|Çeyrek
|432
|442
|1,39
|Gümüş.Ons
|16,97
|17,01
|0,03
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|0,01
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|-0,21
Seans Raporu
- 17:58VERTU Yüzde -3.67 oranında düşüşle 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 315, 639 adet işlem
- 17:56IHYAY Yüzde -4.44 oranında düşüşle 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 043, 374 adet işlem
- 17:53DIRIT Yüzde -6.03 oranında düşüşle 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 494, 342 adet işlem
- 17:52KRDMD Yüzde -4.88 oranında düşüşle 2.34 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 690, 374 adet işlem
- 17:51VKFYO Yüzde -3.77 oranında düşüşle 2.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 152, 635 adet işlem