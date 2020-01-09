Nissan`dan Carlos Ghosn açıklaması!













İHA

Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un dün düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği iddialarla ilgili otomotiv devi Nissan tarafından kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ghosn'un iddialarına yanıt verilmeyeceği belirterek, konunun Salı günü yapılan açıklamada detaylı olarak ele alındığı vurgulandı.



NİSSAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Salı günü Nissan tarafından yapılan açıklamada, Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılmış, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verilmişti.