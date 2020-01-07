Nissan Motor`dan eski Başkan Carlos Ghosn`un Japonya`ya kaçışına ilişkin yapılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn`u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" denildi.
Nissan`dan Ghosn`un kaçışıyla ilgili ilk açıklama
07.01.2020 10:39
Son güncelleme : 07.01.2020 10:39
İHA
Otomotiv devi Nissan, hakkındaki finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden eski şirket Başkanı Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili gelişmeler hakkında ilk kez bir açıklama yaptı.
Ghosn'un yönetici olarak hizmet etmeye uygun olmadığının belirlendiği ve kapsamlı bir iç soruşturmadan sonra tüm görevlerine son verildiği hatırlatılan açıklamada, "Şirket, görevi kötüye kullanmasından doğan zararlardan Ghosn'u sorumlu tutmak için uygun yasal prosedürleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.
GHOSN'UN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
Ghosn’un Japonya’dan kaçışından bu yana suskunluğunu koruyan şirketin açıklaması, Ghosn'un yarın yapacağı basın toplantısının öncesinde geldi. Avukatı tarafından yapılan açıklamada, Ghosn'un 8 Ocak'ta bir basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki iddialara yanıt vereceği belirtilmişti.
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