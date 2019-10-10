AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi`ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.
Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
10.10.2019 13:17
Son güncelleme : 10.10.2019 13:17
AA
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından 11 Ekim Cuma günü açıklanacak Ağustos 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, ağustos ayı cari işlemler hesabının 2 milyar 760 milyon dolar
fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentisi, 2,1 milyar dolar
ile 3,4 milyar dolar
arasında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 700 milyon dolar
düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler dengesine yönelik tahminleri 6 milyar dolar açık ile 2 milyar dolar
fazla arasında bulunuyor.
Cari işlemler dengesi, temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar
fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar
olmuştu.
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