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Ödenekte `aslan payı` Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın

11.10.2019 13:13

Son güncelleme : 11.10.2019 13:35
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434,4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı`na ayrıldı. Bu bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.



AA

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük  transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434  milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu  kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığı'na 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira,  Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet  Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi  ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 21,2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3,5 milyar  lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 3,5 milyar lira, Küçük ve  Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na 1,8 milyar  lira bütçe ödeneği ayrıldı.




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