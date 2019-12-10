OECD Bölgesi`nde işsizlik değişmedi















Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Bölgesi'nde ekimde işsizlik oranında değişiklik olmadı.OECD'den yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı %5,2 seviyesinde kaldı.Bilgi Notları:- İşsiz sayısı 33,18 milyon olarak açıklandı. Bir önceki ay işsiz sayısı 33,08 milyon seviyesindeydi.- Bölgede en yüksek işsizlik oranı %14,2 ile İspanya'da kaydedildi.- G7 ülkelerinde işsizlik oranı %4,2 olarak kaldı.- AB ülkelerinde işsizlik oranı %6,3 olarak kaldı.- Bir sonraki rapor 15 Ocak'ta açıklanacak.