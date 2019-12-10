Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Bölgesi`nde işsizlik oranı yüzde 5,2 olarak kaldı.
OECD Bölgesi`nde işsizlik değişmedi
10.12.2019 14:07
Son güncelleme : 10.12.2019 14:07
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Bölgesi'nde ekimde işsizlik oranında değişiklik olmadı.
OECD'den yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı %5,2 seviyesinde kaldı.
Bilgi Notları:
- İşsiz sayısı 33,18 milyon olarak açıklandı. Bir önceki ay işsiz sayısı 33,08 milyon seviyesindeydi.
- Bölgede en yüksek işsizlik oranı %14,2 ile İspanya'da kaydedildi.
- G7 ülkelerinde işsizlik oranı %4,2 olarak kaldı.
- AB ülkelerinde işsizlik oranı %6,3 olarak kaldı.
- Bir sonraki rapor 15 Ocak'ta açıklanacak.
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|% 19,91
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|ARMDA
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|2.886.814
|% 14,98
|
|ARENA
|7,85
|11.893.532
|% 13,93
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|RYSAS
|3,01
|21.854.279
|% 13,16
|
|RYGYO
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|17.513.665
|% 12,86
|
|HURGZ
|1,28
|901.270
|% -19,50
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|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
|
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|55.973
|% -9,57
|
|EGCEY
|0,33
|72.837
|% -8,33
|
|CEMAS
|1,49
|87.943.741
|% -6,88
|
|THYAO
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|722.928.605
|% -0,65
|
|AFYON
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|276.680.332
|% 7,25
|
|ASELS
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|243.435.991
|% -0,56
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|TTKOM
|7,15
|210.478.394
|% 0,00
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|EKGYO
|1,52
|195.564.384
|% 0,66
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|EKGYO
|1,52
|195.564.384
|% 0,66
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|CEMAS
|1,49
|87.943.741
|% -6,88
|
|THYAO
|13,71
|722.928.605
|% -0,65
|
|KARSN
|1,50
|75.905.122
|% 1,35
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|METRO
|1,32
|63.576.493
|% -5,71
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,6244
|7,6626
|% 0,12
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|Frank
|5,8657
|5,9010
|% 0,14
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|Riyal
|1,5434
|1,5511
|% -0,08
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.465
|1.465
|3,73
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|Altın Gr.
|273
|273
|0,51
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|Cumhuriyet
|1.812
|1.839
|10,00
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|Tam
|1.803
|1.848
|0,71
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|Yarım
|871
|894
|0,35
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|Çeyrek
|437
|447
|0,17
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|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,05
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|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
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|B. Petrol
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