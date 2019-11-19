Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü genelinde gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesi yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyrekteki yüzde 0.4`ten, yüzde 0.3 düzeyine geriledi.
OECD GSYH büyümesi 3. çeyrekte geriledi
19.11.2019 15:19
Son güncelleme : 19.11.2019 15:22
DHA
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) yapılan açıklamaya göre, OECD üyeleri arasındaki dünyanın en büyük yedi ekonomisinden Japonya'da aynı dönemde gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme hızı, yüzde 0.4 düzeyinden yüzde 0.1 düzeyine daralarak, belirgin bir şekilde geriledi.
Aynı dönemde en büyük ekonomilerden GSYH büyüme hızları ABD'de yüzde 0.5, Fransa'da yüzde 0.3 ve İtalya'da yüzde 0.1 ile, bir önceki çeyrekle aynı düzeyde kaldı.
Buna karşılık, bir önceki çeyrekte Birleşik Krallık ve Fransa'da yüzde 0.2 düşen GSYH büyüme hızı, üçüncü çeyrekte sırasıyla yüzde 0.3 ve yüzde 0.1 pozitif büyüme düzeyine yükseldi.
GSYH büyümesi euro
bölgesinde de yüzde 0.2 ile bir önceki dönem düzeyinde kalırken, Avrupa Birliği genelinde bir önceki dönemdeki yüzde 0.2 düzeyinden yüzde 0.3'e yükseldi.
OECD genelinde, üçüncü çeyrek itibarıyla yıllık büyüme de yüzde 1.6 ile değişmedi. En büyük yedi ülke arasında ABD yüzde 2.0 ile en yüksek yıllık büyüme hızını yakalarken, İtalya'nın yüzde 0.3 düzeyindeki GSYH büyümesi de en düşük yıllık büyüme olarak belirlendi.
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