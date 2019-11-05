Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü "zorlaşan piyasa koşulları ve ekonomide stres bazlı gelişmeler ile ilgili işaretlere" bağlı olarak, önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin petrol talebi öngörüsünü düşürdü.
OPEC küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü
05.11.2019 13:24
Son güncelleme : 05.11.2019 13:24
DHA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) yıllık Dünya Petrol Görünümü (World Oil Outlook - WOO) raporunda "Geçen birkaç yıl içinde, küresel ekonomiyi baskılayan işaretlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak, en azından kısa ve orta vadeli küresel ekonomik büyüme görünümü birkaç kez aşağı yönlü revize edildi" denildi.
OPEC'in raporunda, küresel petrol talebi büyüme hızının 2024 yılına kadar günde 104.8 milyon varil ve 2040 yılına kadar da günde 110.6 milyon varil düzeyinde olacağı öngörüldü.
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|PETKM
|3,53
|137.966.028
|% 0,57
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|THYAO
|11,89
|455.284.813
|% 0,51
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,3893
|7,4263
|% 0,27
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|Frank
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|5,8127
|% -0,12
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|Riyal
|1,5279
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|% 0,14
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.505
|1.505
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|Altın Gr.
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|278
|-0,45
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|Cumhuriyet
|1.837
|1.865
|2,00
|
|Tam
|1.830
|1.876
|2,57
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|Yarım
|885
|908
|1,25
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|Çeyrek
|444
|454
|0,62
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|Gümüş.Ons
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|18,08
|0,03
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|3,34
|0,01
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