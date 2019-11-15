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OPEC: Petrol talebi kasımda değişmedi

15.11.2019 09:33

Son güncelleme : 15.11.2019 09:36
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü aylık olarak yayınladığı petrol piyasası raporunda kasımda küresel petrol talebindeki artış hızının günde 0.98 milyon varil ile değişmediğini açıkladı.



DHA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporunda, 2020 yılı için günde 1.08 milyon varil düzeyinde olan talep artış öngörüsü de değiştirilmedi.

Raporda, OPEC petrolüne Ekim ayındaki günlük talebin de, 2019 ve 2020 yılları için sırasıyla 30.7 milyon varil ve 29.6 milyon varil olarak değişmediği belirtildi.

OPEC verilerine göre, OPEC üyesi olmayan petrol üreticilerinin petrol üretiminde yıllık artış hızı da günde 1.82 milyon varil ile değişmedi.

OPEC dışı ülkelerin 2020 yılı üretim artışı da, ağırlıklı olarak ABD üretimindeki değişime bağlı olarak, günde 34 bin varil düşüşle 2.17 milyon varil olarak öngörüldü. Meksika'nın ise, 2019 ve 2020 yıllarındaki düşüşe en büyük katkıyı yapması beklenen ülke olması öngörülüyor.




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