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`OPEC+ üretim kısıntısına katılımımız geçici`

02.10.2019 10:43

Son güncelleme : 02.10.2019 10:47
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, ülkesinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve diğer üreticiler ile birlikte (OPEC+) yürüttükleri "üretim kısıntısı"na katılımının geçici olduğunu açıkladı.



DHA

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yapılan global üretim anlaşması çerçevesinde üretim kısıntısının geçici olduğunu, Rusya'nın "ulusal çıkarlarına uyduğu sürece" bu tür kısıntılar uygulayacağını vurguladı.

Energy Policy adlı dergiye bir makale yazan Novak ayrıca, küresel petrol talebinde büyümenin 2020 yılında hızlanmasını beklediğinin altını çizdi.

Novak, 2019 yılında günde 1 milyon varil olması beklenen küresel petrol talebi büyümesinin, 2020 yılında günde 1.4 milyon varile yükseleceğini öngördüklerini ekledi.




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