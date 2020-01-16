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`OPEC üyesi olmayan ülkelerde üretim artacak`

16.01.2020 16:29

Son güncelleme : 16.01.2020 16:29
Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminin 2020`de günlük 2.1 milyon varil artacağını öngördü.



DHA

Raporda, güçlü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi ve dünyanın güçlü ekonomilerindeki ticari anlaşmazlığın çözüme kavuşmasının bir sonucu olarak küresel petrol talebinin de günlük 1.2 milyon varil artmasının beklendiği belirtilirken, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ve müttefiklerinin, petrol üretimlerini ocakta günlük 0.3 milyon varil kısacağına dikkat çekildi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), bunlara ek olarak ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalmasıyla, petrol tedarikine yönelik endişelerin hafiflediğini vurguladı.

IEA'ya göre, Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlaması sonrası küresel petrol tedariki günlük 780 bin varil düşüşle 100.7 milyon varile inerken, küresel petrol talebi ise 2019'un son çeyreğinde günlük 1.9 milyon varil arttı.




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