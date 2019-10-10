GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

OPEC`in ham petrol üretimi azaldı

10.10.2019 14:53

Son güncelleme : 10.10.2019 14:53
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varile düştü.



AA

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eylül ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil  azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.

Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 450 bin varil azalarak 68 milyon 830 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla 1 milyon 318 bin varil azalışla 28 milyon 490 bin varile geriledi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 29,3 olarak belirlendi.

Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Angola ve Kongo oldu.

Libya'da günlük üretim 104 bin varil artışla 1 milyon 164 bin varile  yükseldi. Angola'da günlük ham petrol üretimi 24 bin varil artarak 1 milyon 411 bin varile, Kongo 14 bin varil yükselişle 335 bin varile çıktı.

Eylülde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi  Arabistan, Venezuela ve Irak'ta yaşandı.

Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 280 bin varil gerileyerek 8  milyon 564 bin, Venezuela'da 82 bin varil azalarak 724 bin, Irak'ta ise 60 bin varil düşüşle 4 milyon 724 bin varile indi.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil  olacak. OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi beklentisi ise 100 milyon 880 bin varil olarak kaydedildi.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.

Öte yandan, dünya genelinde eylülde 63 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 299 oldu. Bu kulelerden 585'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.




BIST USD EURO ALTIN
14:4098.309
Değişim :  -1,34% |  -1.339,69
Açılış :  99.958  
Önceki Kapanış :  99.649  
En Yüksek
100.260 En Düşük
98.221
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru