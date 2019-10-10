Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 1 milyon 318 bin varil azalarak yaklaşık 28 milyon 490 bin varile düştü.
OPEC`in ham petrol üretimi azaldı
10.10.2019 14:53
Son güncelleme : 10.10.2019 14:53
AA
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) eylül ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 1,77 milyon varil azalışla yaklaşık 97 milyon 320 bin varile indi.
Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 450 bin varil
azalarak 68 milyon 830 bin varil
oldu.
OPEC'in günlük ham petrol
üretimi eylülde bir önceki aya kıyasla 1 milyon 318 bin varil
azalışla 28 milyon 490 bin varile geriledi. Bu dönemde OPEC'in, toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 29,3 olarak belirlendi.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol
üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Angola ve Kongo oldu.
Libya'da günlük üretim 104 bin varil
artışla 1 milyon 164 bin varile yükseldi. Angola'da günlük ham petrol
üretimi 24 bin varil
artarak 1 milyon 411 bin varile, Kongo 14 bin varil
yükselişle 335 bin varile çıktı.
Eylülde günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi Arabistan, Venezuela ve Irak'ta yaşandı.
Suudi Arabistan'da günlük üretim 1 milyon 280 bin varil
gerileyerek 8 milyon 564 bin, Venezuela'da 82 bin varil
azalarak 724 bin, Irak'ta ise 60 bin varil
düşüşle 4 milyon 724 bin varile indi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
OPEC'e göre küresel petrol talebi bu yıl 99 milyon 800 bin varil olacak. OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi beklentisi ise 100 milyon 880 bin varil
olarak kaydedildi.
OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol
talebinin ise 30 milyon 700 bin varil
olması bekleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde eylülde 63 petrol sondaj kulesi işletmeden çıktı. Böylece toplam kule sayısı 2 bin 299 oldu. Bu kulelerden 585'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.