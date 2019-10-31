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OPEC`in petrol üretimi son 10 yılın en düşüğünde

31.10.2019 11:18

Son güncelleme : 31.10.2019 11:18
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü`nün ham petrol üretimi, geçen ay son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.



AA

AA muhabirinin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) edindiği bilgiye göre, örgütün ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 28,49 milyon varile inerek, Şubat 2009'dan bu  yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Geçen ay, OPEC'in en büyük üreticisi ve dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın üretiminde de sert düşüş yaşandı. Ülkenin ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 8,6 milyon varile gerileyerek, Mayıs  2007'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Söz konusu düşüşte, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise yapılan saldırı önemli rol oynadı. Bu nedenle, ülkenin günlük ham petrol üretiminde dünyadaki toplam petrol arzının yaklaşık yüzde 6'sına karşılık gelen tedarik kesintisi yaşandı.

DİĞER ÜYELERİN DE ÜRETİMİ AZALDI

OPEC'in ham petrol üretiminin eylülde son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesinde, Suudi Arabistan'ın yanı sıra diğer üyelerin üretimlerinde düşüş  yaşanması da etkili oldu.

Dünyanın en fazla ham petrol rezervine sahip Venezuela'da, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar ülkenin petrol endüstrisinde büyük  sıkıntılara yol açtı.

OPEC raporlarına göre, Venezuela'nın ham petrol üretimi geçen yılın eylül ayında günlük ortalama 1,2 milyon varilken, bu yılın aynı ayında yüzde 46 düşüşle 644 bin varile geriledi.

Öte yandan, Kasım 2018'de uygulanmaya başlanan ABD yaptırımları nedeniyle petrol ihracatında kısıtlamalar yaşayan İran'ın günlük ortalama ham petrol üretimi de bu dönemde yüzde 37 azalışla 2,16 milyon varile düştü.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Eylül 2018'de 100,3 milyon varil olan günlük ortalama küresel petrol üretimi, Eylül 2019'da 99,3 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, OPEC'in günlük ortalama ham petrol üretimi ise 32,76 milyon varilden 28,49 milyon varile düştü.

Rusya'nın günlük ortalama ham petrol üretimi de aynı dönemde 11,36 milyon varilden, 11,24 milyon varile geriledi.

ARZ EKSİKLİĞİNİN BİR KISMI KAYA PETROLÜYLE KARŞILANDI

Küresel piyasadaki petrol arz eksikliğinin bir kısmının ABD kaya petrolüyle karşılanması ise dikkati çekti.

ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretimi eylülde yıllık bazda 1 milyon varil artışla 12,5  milyon varile yükseldi.

Ham petrol üretimi geçen yıl sonu itibarıyla Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakan ABD, bu alanda hala dünya lideri konumunda bulunuyor.




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