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Otobüsçülerden evcil hayvan sınırı! 8 kilogram üstü taşınamayacak

10.01.2020 17:40

Son güncelleme : 10.01.2020 17:54
Bugün Resmi Gazete`de yayımlanan karara göre aşı karneli kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar, yolcunun kucağında veya oturduğu koltuğun önünde otobüslerde taşınabilecek. Ancak konuyla ilgili otobüsçülerden yeni bir adım geldi. Bazı otobüs firmaları bu uygulamada sınırlamaya gitti ve 8 kilogram üstü hayvan taşınamayacak.



UZMANPARA

Ulaştırma Bakanlığı'nın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde değişiklik yapan yeni yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle, evcil hayvanların taşıt içinde (otobüsler) taşınmasının önü açıldı. Hal böyleyken otobüs firmaları konuyla ilgili yeni bir sınırlamaya gitti.

Türkiye'de çok sayıda bayisi bulunan bir otobüs firmasının uzmanpara'ya yaptığı açıklamada 8 kilogram üstü hayvanların bu kapsam dışında tutulacağı belirtildi.

İSTEYEN VATANDAŞLAR KOLTUK SATIN ALABİLİR

Otobüs firmasından uzmanpara'ya yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Aşı karneli kedi, köpek (tehlike arz edenler hariç) ve kuş (saka, muhabbet kuşu veya kanarya) gibi 8 kg. ağırlığın altındaki evcil hayvanlarımız, özel taşıma kafeslerinde (23x30x40 cm. ölçülerinden küçük kafeslerde) kilitli olmak şartıyla, hayvan sahibi yolcumuzun kucağında seyahat edebilir. Hayvan sahibi yolcumuz, evcil hayvanı için dilerse standart fiyat tarifesine uygun olarak koltuk satın alabilir.
 
8 kg. ağırlığın üzerindeki evcil hayvanlarımız ise yalnızca bagaj bölümünde ve özel taşıma kafeslerinde, veteriner kontrolünde uyuşturulmuş bir şekilde, otogar yetkililerimiz ile evcil hayvan sahibi yolcumuz arasında imza karşılığında gerçekleştirilebilir. Belirtilen koşulların sağlanmadığı ya da yolculuğun evcil hayvanımızın sağlığına zarar verebileceğine kanaat getirilen durumlarda ulaşımını sağlamama inisiyatifi firmamıza aittir.



 







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